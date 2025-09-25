صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڑھی بازار میں پیرا فورس کارروائیوں سے دکاندار پریشان

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ریلوے کے مقام پر قائم ریڑھی بازار میں پیرا فورس کی بار بار کارروائیوں سے دکاندار سخت پریشان ہیں۔ دن رات آپریشنز کے نتیجے میں کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور۔۔۔

کئی خوانچہ فروش اپنے رہڑھیان لگانا چھوڑ چکے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کی تجویز پر ریلوے کی جگہ کاروبار کیا جا رہا ہے ، باقاعدہ پرچی کٹوا کر قانونی طور پر کام کیا جا رہا ہے ، مگر پیرا فورس آئے روز سامان اٹھا لیتی ہے اور ہراساں کرتی ہے ۔ خوانچہ فروشوں نے الزام لگایا کہ انتظامیہ ماڈل ریڑھی بازار بنانے کی بجائے عام ریڑھی بازار ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ، جس سے سینکڑوں خاندان فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے ۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ روزگار کر سکیں اور بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی کہ ضلع کوٹ ادو میں ماڈل ریڑھی بازار قائم کیا جائے اور پیرا فورس کی کارروائیوں کو روکا جائے تاکہ ریڑھی بازار کو مستقل قانونی حیثیت ملے ۔

 

