تحصیل ہسپتال :سہولیات کا فقدان، شہری مشکلات کا شکار
بورے والا (سٹی رپورٹر) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کی کمی کے باعث غریب و مزدور طبقے کے شہری مہنگے پرائیویٹ علاج پر مجبور ہیں۔۔۔۔
پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بوریوالا بیرسٹر سردار خالد زبیر نثار ڈوگر نے کہا کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں، میڈیکل سٹاف، ادویات اور جدید طبی مشینری کی شدید کمی ہے ۔انہوں نے نشاندہی کی کہ کینسر کے مریضوں کے لیے انجیکشن دستیاب نہیں، جس سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ایم پی اے نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ہسپتال میں مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں کی تعداد بڑھائی جائے ، جدید طبی آلات فراہم کیے جائیں، اور میڈیکل سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے ۔