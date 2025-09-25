صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال :سہولیات کا فقدان، شہری مشکلات کا شکار

  • ملتان
تحصیل ہسپتال :سہولیات کا فقدان، شہری مشکلات کا شکار

بورے والا (سٹی رپورٹر) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کی کمی کے باعث غریب و مزدور طبقے کے شہری مہنگے پرائیویٹ علاج پر مجبور ہیں۔۔۔۔

پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بوریوالا بیرسٹر سردار خالد زبیر نثار ڈوگر نے کہا کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں، میڈیکل سٹاف، ادویات اور جدید طبی مشینری کی شدید کمی ہے ۔انہوں نے نشاندہی کی کہ کینسر کے مریضوں کے لیے انجیکشن دستیاب نہیں، جس سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ایم پی اے نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ہسپتال میں مختلف شعبوں کے ڈاکٹروں کی تعداد بڑھائی جائے ، جدید طبی آلات فراہم کیے جائیں، اور میڈیکل سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گرین لائن منصوبے سے نظام درہم برہم،وفاق کو شرم نہیں،میئر

بائیومیٹرک کے بغیر ماہی گیری نہیں ہوسکتی،صوبائی وزیر

پارلیمانی امور جدید خطوط پر استوار کرناناگزیر،اویس قادر

ایچ پی وی ویکسین معاشرتی بقا کی بھی ضامن ،ڈپٹی کمشنر وسطی

پاک سعودی معاہدہ عالم اسلام کیلئے نئی قوت ،مولانا بشیر

نیو کراچی ٹاؤن میں بجلی مسائل پر چیئرمین کا اظہارِ تشویش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن