بورے والا:سرکاری املاک نقصان پر 5افراد کیخلاف مقدمات

  • ملتان
بورے والا (سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا ) میونسپل کمیٹی نے ورلڈ بینک منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے سروس روڈز پر لگائی گئی ٹف ٹائلز کو اکھاڑ کر اپنی مرضی سے اونچا کرنے پر 5 افراد کے خلاف 4 الگ الگ مقدمات درج کر دیے۔۔۔۔

مقدمات میونسپل کمیٹی کے انفورسمنٹ انسپکٹر خرم شہزاد خان کی مدعیت میں درج کیے گئے ۔مقدمات میں آئی بلاک ہسپتال کے مالکان ڈاکٹر ارشد اور ڈاکٹر نورین نے 1 لاکھ 29 ہزار، نجی سکول مالک آصف اعوان نے 1 لاکھ 93 ہزار، جنرل سٹور مالک فیاض شریف نے 92 ہزار، اور عربیہ اسلامیہ روڈ پر ایکسپریس سسٹم لانڈری کے مالک اعظم ضیاء نے 83 ہزار روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ مقدمات تھانہ سٹی اور تھانہ ماڈل ٹاؤن میں درج کیے گئے ۔

 

