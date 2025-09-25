وہاڑی، 3تھانوں کی حدود میں اغواء اور چوری کی وارداتیں
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر، لڈن اور ٹھینگی کی حدود میں خاتون کے اغواء سمیت چوری کی چھ وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اللہ دتہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کی اہلیہ شمشاد مائی کو افضل، سیفل، اقرار صدیق، اقبال صدیق، صدام اور۔۔۔
چار نامعلوم افراد نے آتشیں اسلحہ کے زور پر اغواء کرلیا اور 15 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور پارچہ جات بھی لوٹ لیے ۔ چک نمبر 23 ڈبلیو بی میں غلام حیدر مقبول کے گھر سے 17 تولے زیورات، 85 ہزار روپے اور شاٹ گن چوری ہوئی۔ چک 228 آج بی بستی ریت والی سے رانا دلدار لیاقت کی موٹر اور انورٹر، چک 24 ڈبلیو بی سے واٹر پمپ و پنکھے ، بستی محمد آباد سے طلائی زیورات و قیمتی سوٹ، داد کمیرہ سے موٹرسائیکل، چک 93 ڈبلیو بی سے مویشی اور چک 101 ڈبلیو بی سے کٹی چوری ہوگئی۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی تاہم گرفتاری نہ ہوسکی۔