صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی، 3تھانوں کی حدود میں اغواء اور چوری کی وارداتیں

  • ملتان
وہاڑی، 3تھانوں کی حدود میں اغواء اور چوری کی وارداتیں

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر، لڈن اور ٹھینگی کی حدود میں خاتون کے اغواء سمیت چوری کی چھ وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اللہ دتہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کی اہلیہ شمشاد مائی کو افضل، سیفل، اقرار صدیق، اقبال صدیق، صدام اور۔۔۔

 چار نامعلوم افراد نے آتشیں اسلحہ کے زور پر اغواء کرلیا اور 15 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور پارچہ جات بھی لوٹ لیے ۔ چک نمبر 23 ڈبلیو بی میں غلام حیدر مقبول کے گھر سے 17 تولے زیورات، 85 ہزار روپے اور شاٹ گن چوری ہوئی۔ چک 228 آج بی بستی ریت والی سے رانا دلدار لیاقت کی موٹر اور انورٹر، چک 24 ڈبلیو بی سے واٹر پمپ و پنکھے ، بستی محمد آباد سے طلائی زیورات و قیمتی سوٹ، داد کمیرہ سے موٹرسائیکل، چک 93 ڈبلیو بی سے مویشی اور چک 101 ڈبلیو بی سے کٹی چوری ہوگئی۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی تاہم گرفتاری نہ ہوسکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن