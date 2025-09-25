دو خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ کر برہنہ کردیا گیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ لڈن اور صدر کی حدود میں خواتین پر تشدد کے دو الگ الگ واقعات پیش آئے ۔ بستی ممتاز آباد قادر واہ میں ملزمان محمد سہیل، محمد ساجد، محمد محسن اور مختیار کھوکھر نے منظوراں بی بی پر گالم گلوچ اور لاتوں، مکوں۔۔۔
، سوٹوں سے تشدد کیا، بال نوچے اور کپڑے پھاڑ ڈالے ۔ گواہوں کی مداخلت پر جان بخشی ممکن ہوئی۔ دوسرا واقعہ چک نمبر 35 ڈبلیو بی بستی کھوکھر آباد میں پیش آیا، جہاں ملزمان رمضان لکھو، ارشاد شدا، محسن اور تین نامعلوم افراد نے رقعیہ بی بی اور بلقیس اختر پر حملہ کیا، کپڑے پھاڑ کر برہنہ کردیا۔ پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے۔