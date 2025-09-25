بی زیڈ یو اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے دھرنا ختم کردیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ہفتے سے جاری دھرنا اچانک ختم کر دیا۔۔۔
بدھ کی رات صدر اے ایس اے ڈاکٹر عبدالستار ملک کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ انتظامیہ نے مذاکرات کے لیے وقت مانگا ہے ، اس لیے دھرنا ملتوی کیا جا رہا ہے ،تاہم دھرنا ختم ہونے کے اعلان کے بعد فیکلٹی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کئی اساتذہ نے صدر اور سیکرٹری پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قیادت نے دباؤ میں آکر احتجاج ختم کیا ہے ، اے ایس اے کی تحریک ناکام ہوگئی ،اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، ماضی میں ذاتی مفاد کے لیے وائس چانسلر آفس کا گھیراؤ کیا گیا لیکن اس مرتبہ صرف دکھاوے کے لیے احتجاج کیا گیا جو بغیر نتیجہ ختم کردیا گیا۔ اساتذہ کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اے ایس اے سات مئی کو اپنی مدت پوری کر چکی ہے ، اس لیے فوری تحلیل کرکے نئے انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے ۔اساتذہ دھرنا ختم کرنے کی وجوہات پوچھتے رہے مگر رہنماؤں نے صرف یہی مؤقف اپنایا کہ اب معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے ۔