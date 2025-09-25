صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

  • ملتان
بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

مظفر گڑھ ،لاہور (سٹی رپورٹر،سٹاف رپورٹر) المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان نے بستی خدائی مظفر گڑھ میں سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم کردی جہاں پچاس خاندانوں کو عارضی چھت مہیا کی گئی ہے۔۔۔

 اس خیمہ بستی میں نماز کی ادائیگی اور تلاوت قرآن پاک کیلئے ایک بڑا خیمہ مسجد کے لیے مختص کیا گیا ہے ، المصطفیٰ کے مرکزی سیکرٹری جنرل خواجہ صفدر امین کی نگرانی میں مصطفائی رضاکار سیلاب متاثرہ خاندانوں کو تمام بنیادی ضروریات زندگی مہیا کر رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے مرکزی صدر شیخ محمد طاہر انجم نے کہا ہے کہ خیمہ مکین خاندانوں کو تازہ کھانا مصطفائی لنگر مہیا کرنے کے ساتھ خشک راشن بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے معمولات زندگی کو جاری رکھ سکیں۔

 

