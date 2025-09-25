حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر
ودھراں (سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر لودھراں ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے حالیہ سیلاب کے نقصانات کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دی۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ ضلع میں سروے ٹیمیں 100 فیصد میرٹ پر کام کر رہی ہیں اور حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا۔سیلاب سے دو تحصیلیں متاثر ہوئی ہیں، جن میں 43مواضعات متاثر ہوئے ، 35755 افراد اور 25021 جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ۔ ضلع میں تباہ سڑکوں کی عارضی مرمت، جانوروں اور انسانوں کی ویکسینیشن اور کھانا و چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے انتظامیہ تیار ہے اور کار خیر میں ہاتھ بٹانے والے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مثبت رپورٹنگ کرنے والے میڈیا پرسنز کی بھی تعریف کی اور عوامی خدمت کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا۔