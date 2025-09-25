زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی
ملتان (وقائع نگار خصوصی) وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت زراعت ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا جس میں سیلابی صورتحال اور زرعی ترقی کے پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔۔۔
اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، سپیشل سیکرٹری آغا نبیل اختر، ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ عامر شہزاد کنگ، ڈائریکٹر جنرلزودیگر افسروں نے شرکت کی۔وزیر زراعت نے کہا صوبے میں دو ملین ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ اور چار ہزار سے زائد موضعات سیلاب سے متاثر ہوئے ، نقصانات کے تخمینے کے لیے 2200 کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں اور رپورٹ تین سے چار ہفتوں میں مکمل کر لی جائے گی، ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن کے لیے بہت جلد درخواستیں طلب کی جائیں گی۔