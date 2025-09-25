صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

  • ملتان
رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر طلبہ کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کیلئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی سربراہی میں ٹریفک پولیس نے عملی اقدامات شروع کر دیے۔۔۔

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے ڈی ٹی او مظہر اسلام کے ہمراہ سکولوں کا دورہ کیا اور طلبہ کو لانے لے جانے والے رکشوں کا معائنہ کیا۔ زائد سیٹیں لگانے والے ڈرائیورز کو تنبیہ کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈی پی او نے کہا کہ محض چند پیسوں کے لالچ میں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہیں اور ان کی حفاظت پولیس اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ رکشوں میں اضافی سیٹیں اور اوورلوڈنگ حادثات کا باعث بنتی ہیں، اس رجحان کی بیخ کنی کیلئے سخت کارروائی ہوگی۔ والدین سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کے سفر کیلئے محفوظ رکشے کا انتخاب کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن