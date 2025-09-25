رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر طلبہ کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کیلئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی سربراہی میں ٹریفک پولیس نے عملی اقدامات شروع کر دیے۔۔۔
ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے ڈی ٹی او مظہر اسلام کے ہمراہ سکولوں کا دورہ کیا اور طلبہ کو لانے لے جانے والے رکشوں کا معائنہ کیا۔ زائد سیٹیں لگانے والے ڈرائیورز کو تنبیہ کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈی پی او نے کہا کہ محض چند پیسوں کے لالچ میں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ ہمارے مستقبل کی ضمانت ہیں اور ان کی حفاظت پولیس اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ رکشوں میں اضافی سیٹیں اور اوورلوڈنگ حادثات کا باعث بنتی ہیں، اس رجحان کی بیخ کنی کیلئے سخت کارروائی ہوگی۔ والدین سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کے سفر کیلئے محفوظ رکشے کا انتخاب کریں۔