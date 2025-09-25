والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر
وہاڑی(خبرنگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں ایچ پی وی ویکسین کی قومی مہم کامیابی سے جاری ہے ۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں سکولوں اور گھروں میں جا کر 9سے 14سال کی بچیوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین لڑکیوں کو سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھنے کیلئے مؤثر اور مکمل طور پر محفوظ ہے جس کے کسی قسم کے منفی اثرات نہیں ہیں۔ والدین اپنی بچیوں کے مستقبل کے تحفظ کیلئے لازمی طور پر ویکسین لگوائیں۔ ڈی سی نے مزید کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے سکولز میں آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے جبکہ کمیونٹی کو بھی ویکسین کی اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ہر بچی کو مہلک مرض سے بچایا جا سکے ۔