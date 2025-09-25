امتحانی مراکز پر 1ہزار سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ
ملتان(خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر میں شفاف امتحانات کے لئے سنٹر وں پرایک ہزار سی سی ٹی کیمرے لگانے کافیصلہ ،ذمہ داری سیکرٹری بورڈ ملتان کوسونپ دی گئی۔۔۔
تفصیل کے مطابق جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر میڑک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات میں شفافیت کو سو فیصد تک یقینی بنانے کے لئے صوبے بھر کے امتحانی سنٹروں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کئے جائیں گے جو سنٹرل کنٹرول ہوں گے جس کا مرکزی کنٹرول روم لاہور میں ہوگا ،اس پراجیکٹ کے لئے پہلے مرحلے میں ایک ہزار کیمرے لگائے جائیں گے تاکہ آئندہ سال سالانہ امتحان سے قبل کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا جاسکے ،یہ کیمرے وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت لگائے جائیں گے اوریہ کیمرسے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن فراہم کرے گی ان کی کیمرں کی تنصیب کی لئے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے کنونیئر تعلیمی بورڈ ملتا ن کے سیکرٹری خرم شہزاد قریشی کو بنایاگیا ہے ۔ممبران میں کنٹرولر امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، گوجرانوالہ اور ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن آفیسر، ممبر/ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، لاہور ہوں گے ،یہ کمیٹی تمام تعلیمی بورڈز سے سی سی ٹی وی کیمروں کی مکمل تفصیل لیکر ان کی تقسیم اور تنصیب مقررہ ایس اوپیز کے تحت یقینی بنائے گی ، سیکرٹری بورڈ ملتان اس اسائنمنٹ کے لیے فوکل باڈی کے طور پر کام کریں گے اور کام کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنانے اور ریکارڈ محفوظ بنائیں گے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے امتحانی مراکز میں کیمروں کی تنصیب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔