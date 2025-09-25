سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم
ملتان (وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت سیلاب کے بعد انتظامات اور نقصانات کے تخمینہ سے متعلق اجلاس ہواجس میں تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ حکام نے تفصیلی بریفنگ دی۔۔۔
کمشنر عامر کریم خاں نے سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینہ کیلئے سروے میں شفافیت کو یقینی بنانے کاحکم دیتے ہوئے کہا کہ باضابطہ سروے کل سے شروع ہوگا، نقصانات کے تخمینے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی جاچکی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ملتان ڈویژن کی 14میں سے 11تحصیلیں سیلاب سے براہ راست متاثر ہوئیں،انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے نامسائد حالات میں مشکل فیصلے کئے گئے ، تمام ڈپٹی کمشنرز اور انتظامی ٹیموں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور یہ سلسلہ آخری متاثرہ فرد کی بحالی تک جاری رہے گا، ریسکیو اور ریلیف کے بعد متاثرین کے نقصانات کا ایماندارانہ اور ذمہ دارانہ تخمینہ نہایت اہم ہے ، انتظامی ٹیمیں سروے میں شفافیت کو یقینی بنائیں، ڈپٹی کمشنرز اپنی ٹیموں کو واضح ذمہ داریاں بتائیں اور ہر بریفنگ سیشن کا ریکارڈ رکھیں اور محفوظ کریں تاکہ شفافیت یقینی بنائی جاسکے ۔کمشنر عامر کریم مزید کہا کہ عوامی اعتماد بڑھانے کے لیے پارلیمنٹرینز اور میڈیا کو بھی سروے کے عمل سے آگاہ کیا جائے گا، نقصان کے تخمینے میں کسی بھی قسم کی غلطی یا دباؤ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل میپنگ کے منصوبے پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ کمشنر نے کہا کہ ڈویژن میں ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے آبادیاں اور بستیاں درست طور پر ریکارڈ میں لائی جائیں گی، بستیوں کے محلِ وقوع اور فاصلوں کو ڈیجیٹل میپنگ میں واضح کیا جائے گا ، چھوٹی اور بڑی آبادیوں میں مقامی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی جنہیں کمیونیکیشن کے لیے واکی ٹاکی سمیت متبادل ذرائع فراہم کیے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے بتایا کہ ضلع ملتان کے 163موضع جات اور 2,22,765 ایکڑ زمین متاثر ہوئی، 25 ریلیف کیمپ اور 20 سب کیمپس قائم کیے گئے ، اس وقت جلالپور میں 3 فعال ہیں، تین لاکھ چونسٹھ ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔