پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ، گورنمنٹ مسلم ہائی سکول کی شاندار فتح

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار سکول کے سلسلے میں ضلع ملتان کے پہلے میچ میں گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری سکول کلمہ چوک نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے مسلم پبلک سکول بلی والا کو 161 رنز سے شکست دے دی۔۔۔

گورنمنٹ مسلم سکول نے پہلے کھیلتے ہوئے نو وکٹوں کے نقصان پر 267 رنز بنائے ۔ اوپنر عبیدالرحمن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایونٹ کی پہلی سنچری اسکور کی اور 151 رنز بنائے ، احمد حسن نے 41 رنز کے ساتھ ساتھ دیا۔ مسلم پبلک سکول کی جانب سے علی رضا نے چار جبکہ منن رحمان نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ہدف کے تعاقب میں مسلم پبلک سکول کی ٹیم 106 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ 

 

