  • ملتان
سیاحت معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرتی،مقررین

ملتان (لیڈی رپورٹر)ٹورازم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب ریجنل آفس ملتان میں ورلڈ ٹورازم ڈے شاندار انداز میں منایا گیا۔ تقریب کا آغاز کیک کاٹنے سے ہوا جسے سیاحت کی اہمیت اور اتحاد کی علامت قرار دیا گیا۔۔۔

اس موقع پر انسٹیٹیوٹ آف ٹورازم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے طلبہ کو سیاحت کی افادیت پر خصوصی لیکچر دیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سیاحت نہ صرف روزگار اور معاشی مواقع فراہم کرتی ہے بلکہ پائیدار ترقی کے لئے بھی ناگزیر ہے ۔ لیکچر کے بعد طلبہ کے لئے فوٹو واک کا اہتمام کیا گیا۔

 

