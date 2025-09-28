صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کیڈر اساتذہ دو دہائیوں سے ترقیوں کے منتظر

  • ملتان
میونسپل کیڈر اساتذہ دو دہائیوں سے ترقیوں کے منتظر

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے میونسپل کیڈر کے ہزاروں اساتذہ گزشتہ بیس برس سے ترقیوں کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دو دہائیوں سے اساتذہ کو ترقی نہیں دی گئی، آخری بار صرف 9 اساتذہ کو پروموشن دی گئی تھی۔۔۔

 اس کے بعد سے متعدد مرتبہ عدلیہ اور سیکرٹری ایجوکیشن کی جانب سے احکامات جاری ہوئے لیکن عملاً کوئی پیش رفت نہ ہوسکی۔ذرائع کے مطابق ڈی پی آئی سکینڈری کو ڈیڑھ سال قبل اساتذہ کی سنیارٹی لسٹ مرتب کرنے اور نوٹیفائی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی مگر تاحال کوئی لسٹ جاری نہ کی جا سکی، جس سے اساتذہ شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ اساتذہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ مسلسل نظرانداز ہونے سے ان کے معاشی اور پیشہ ورانہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اساتذہ رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ اگر انہیں فوری طور پر ترقیاں نہ دی گئیں تو صوبے بھر میں بھرپور احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ 

 

