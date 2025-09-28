لودھراں کی چار خواتین کھلاڑی قومی ویمنز انڈر 19میں شامل
ملتان (لیڈی رپورٹر) لودھراں سے تعلق رکھنے والی چار خواتین کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ویمنز انڈر 19ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے لئے منتخب کر لیا گیا۔ چاروں کھلاڑیوں کا تعلق ترین کرکٹ اکیڈمی سے ہے۔۔۔
منتخب ہونے والی کھلاڑیوں میں نسرین اشرف، ماہ نور اقبال، شہر بانو اور منزہ غفار شامل ہیں۔ ان نوجوان کھلاڑیوں کو قومی سطح پر کھیلنے کا موقع ملنے پر اکیڈمی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ترین کرکٹ اکیڈمی کے اونر علی خان ترین، اکیڈمی انتظامیہ اور کھیل کے حلقوں سے وابستہ افراد نے ان ابھرتی ہوئی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی اور ان کی محنت و لگن کو سراہا۔