ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کا سکول وکالج طلبہ کیلئے روڈ سیفٹی لیکچر

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) سی ٹی او ملتان محمد کاشف اسلم کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا ایجوکیشن یونٹ سکول و کالج طلبہ کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے میں مصروف ہے ۔اس سلسلے میں ایک مقامی کالج کے طلبہ کو خدمت مرکز قلعہ قاسم باغ کا دورہ کرایا گیا۔

