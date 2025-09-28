پنجاب بھر میں تبادلوں کیلئے 39ہزار اساتذہ کی درخواستیں
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر سے اساتذہ کے تبادلوں کے لئے بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو گئی ہیں۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق مجموعی طور پر 39ہزار سے زائد اساتذہ نے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق باہمی تبادلوں کے لئے 1662اساتذہ نے درخواستیں دی ہیں، جبکہ ترقی پانے والے 553 اور پوسٹنگ کے منتظر 547اساتذہ نے بھی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ سب سے زیادہ درخواستیں اوپن میرٹ کیٹگری میں موصول ہوئیں جو کہ ساڑھے 37ہزار سے زائد ہیں۔محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق تبادلوں کے لئے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28ستمبر رات 12 بجے مقرر کی گئی ہے ، اس کے بعد آن لائن پورٹل بند کر دیا جائے گا۔