کالجز میں اساتذہ کے تبادلوں پر کرپشن الزامات، کمیٹی قائم
ملتان (خصوصی رپورٹر) کالجز میں ایک ہزار سے زائد اساتذہ کے تبادلوں پر کرپشن کے الزامات سامنے آنے پر اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ایک برس کے دوران تقریباً 1700کالج اساتذہ کے تبادلے ہارڈ شپ اور دیگر بنیادوں پر کئے گئے۔۔۔
تاہم اس کے لئے باقاعدہ کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی تھی۔ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے 700سے زائد تبادلوں کے بعد کرپشن کی بازگشت سنائی دی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ کسی قسم کی \"کمپیشنیٹ کمیٹی\" موجود نہیں تھی جو ہارڈ شپ کیسز کا جائزہ لے کر ان کی منظوری دیتی۔ اس صورتحال پر محکمہ ہائر ایجوکیشن نے انکوائری کیلئے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی۔ مراسلے کے مطابق کمیٹی کے کنوینئر قمرالزماں قیصرانی ایڈیشنل سیکرٹری ہوں گے ، جبکہ نعمان افضل اعوان ڈپٹی سیکرٹری (جنرل)، رضوان نذیر ڈپٹی سیکرٹری (بورڈز) اور رائے محمد عارف ڈپٹی سیکرٹری (کوآرڈی نیشن) ایچ ای ڈی اس کے ارکان و سیکرٹری ہوں گے ۔دوسری جانب اساتذہ نے الزام لگایا ہے کہ تبادلوں میں ہونے والی کرپشن کو چھپانے کے لئے کمیٹی بنائی گئی ہے ، کیونکہ کوئی گواہ سامنے نہیں آئے گا اور رپورٹ میں تبادلوں کو شفاف قرار دے دیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے انکوائری کروا کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے ۔