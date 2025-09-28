سیلابی صورتحال، ٹرینوں کا شیڈول درہم برہم، مسافر پریشان
ملتان (خصوصی رپورٹر) سیلابی صورتحال کے باعث لاہور سے کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے اور آنے والی ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہوا۔۔۔
ٹرینوں کی منسوخی اور روٹس میں تبدیلی سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔گزشتہ روز 34ڈاؤن پاک بزنس ایکسپریس اور 44ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس کو منسوخ کر دیا گیا جبکہ ان کے مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کر کے روانہ کیا گیا۔ 16 ڈاؤن کراچی ایکسپریس ایک گھنٹہ تاخیر سے لاہور سے روانہ ہوئی۔ 44ڈاؤن شاہ حسین ایکسپریس کے مسافروں کو 6 ڈاؤن گرین لائن میں ایڈجسٹ کیا گیا۔سکیورٹی خدشات کے باعث پشاور سے کوئٹہ جانے والی 40 ڈاؤن جعفر ایکسپریس کو لاہور سے منسوخ کر دیا گیا اور مسافروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ریزرویشن دفاتر سے اپنا ریفنڈ حاصل کریں۔ادھر کراچی جانے والی 42 ڈاؤن قراقرم ایکسپریس، 46ڈاؤن پاکستان ایکسپریس، 18 ڈاؤن ملت ایکسپریس اور 48ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس کو لاہور-ساہیوال روٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ اسی طرح کراچی سے آنے والی 45 اپ پاکستان ایکسپریس، 17 اپ ملت ایکسپریس اور 47 اپ رحمان بابا ایکسپریس کو بھی متبادل روٹس سے روانہ کیا گیا۔