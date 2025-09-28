صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور زخمی

  • ملتان
زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور زخمی

چوک سرورشہید (نمائندہ دنیا) کوٹ ادو ڈسٹرکٹ کورٹ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور شدید زخمی ہوگئے ۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور چھت پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ملبہ گرنے سے نیچے دب گئے۔۔۔

 ریسکیو 1122نے موقع پر پہنچ کر مزدوروں کو باہر نکالا اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ زخمی مزدوروں کی شناخت غلام قاسم (35)، محمد یامین (55)اور محمد شہزاد (32) کے نام سے ہوئی ہے ۔ بعد ازاں تینوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ان میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل