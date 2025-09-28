زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور زخمی
چوک سرورشہید (نمائندہ دنیا) کوٹ ادو ڈسٹرکٹ کورٹ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور شدید زخمی ہوگئے ۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور چھت پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ملبہ گرنے سے نیچے دب گئے۔۔۔
ریسکیو 1122نے موقع پر پہنچ کر مزدوروں کو باہر نکالا اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ زخمی مزدوروں کی شناخت غلام قاسم (35)، محمد یامین (55)اور محمد شہزاد (32) کے نام سے ہوئی ہے ۔ بعد ازاں تینوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ان میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے ۔