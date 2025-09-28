صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ لیبر کیخلاف خصوصی مہم کا آغاز

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر حافظ محمد وسیم اکرم نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں چائلڈ لیبر کیخلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔۔۔

گزشتہ ماہ 72ادارہ جات کو چیک کیا اور خلاف ورزی پر6ادارہ جات کیخلاف مقدمات کا اندراج کرایا گیا ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر حافظ محمد وسیم اکرم نے مزید کہا کہ چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ادارے بانڈڈ لیبر چیک گارنٹی رکھنے کے عوض کروارہے ہیں ،ان کیخلاف بھی جبری مشقت کے خاتمے کے قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔

 

