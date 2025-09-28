چائلڈ لیبر کیخلاف خصوصی مہم کا آغاز
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر حافظ محمد وسیم اکرم نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں چائلڈ لیبر کیخلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔۔۔
گزشتہ ماہ 72ادارہ جات کو چیک کیا اور خلاف ورزی پر6ادارہ جات کیخلاف مقدمات کا اندراج کرایا گیا ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر حافظ محمد وسیم اکرم نے مزید کہا کہ چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ادارے بانڈڈ لیبر چیک گارنٹی رکھنے کے عوض کروارہے ہیں ،ان کیخلاف بھی جبری مشقت کے خاتمے کے قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔