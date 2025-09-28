صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل کی ٹکر سے ایک شخص شدید زخمی

  • ملتان
چوک سرورشہید (نمائندہ دنیا)تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے پیدل چلنے والا شخص شدید زخمی ہوگیا۔ ریسکیو 1122کے مطابق حادثہ کوٹ ادو روڈ پر پیش آیا ،نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے عبدالغفور ولد عبدالرحمٰن کو پیچھے سے ٹکر ماری۔۔۔

 زخمی شخص سڑک پر گر کر بے یارو مددگار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا۔ عبدالغفور کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جبکہ سر پر بھی شدید چوٹیں آئی ہیں،تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ 

 

