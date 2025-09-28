صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی 10وارداتیں‘ متعدد موٹرسائیکلیں بھی غائب

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ضلع بھر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوگیا، شہری شدید پریشان ہیں۔ گزشتہ روز مختلف علاقوں سے 10 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔۔۔

تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں سبزی منڈی سے اعجاز کا موٹرسائیکل اور مہ نور وزیر کی سکوٹی چور چرا لے گئے ، لکڑ منڈی اور غلہ منڈی سے بھی دو موٹرسائیکل غائب ہوگئے ۔ تھانہ صدر کی حدود میں زمزم میرج ہال سے یعقوب کی 84 ہزار روپے نقدی، جبکہ گگو پولیس اسٹیشن کے علاقے میں طالب حسین سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے چھین لیے گئے ۔مزید برآں مختلف واقعات میں رضوان کی جیب سے 15 ہزار روپے ، محمد سجاد کا موبائل اور 28 ہزار روپے ، فدا کا موبائل اور 15 ہزار روپے اور محمد یار کے چھ گارڈر چرا لیے گئے ،دلاولد گارا کا موٹرسائیکل بھی غائب ہوگیا۔پولیس نے وارداتوں پر مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم شہریوں نے سی سی ڈی پولیس سے فوری کارروائی کی امید لگائی ہے ۔

 

