تحصیل بننے کے باوجود چوک سرورشہید ترقیاتی کاموں سے محروم

  • ملتان
چوک سرورشہید (نمائندہ دنیا)تحصیل کا درجہ ملنے کے باوجود چوک سرورشہید ترقیاتی کاموں سے محروم ہے ۔ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج سسٹم ہے ، محلوں کا گندہ پانی سڑکوں پر آنے سے جگہ جگہ جوہڑ بن گئے ہیں جو بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔۔۔

ایم ایم روڈ بھی سیوریج کے پانی سے تباہ حال ہے جبکہ محلہ پانچ مرلہ سکیم سمیت کئی علاقوں میں گٹروں کا پانی گلیوں میں کھڑا رہتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ تین سال قبل تحصیل بننے کے بعد توقع تھی کہ ترقیاتی منصوبے شروع ہوں گے مگر تاحال کوئی عملی اقدام نہیں ہوا۔ شہر میں فلٹریشن پلانٹ تک نہیں جبکہ واٹر سپلائی لائنیں بوسیدہ اور ناکارہ ہو چکی ہیں۔

