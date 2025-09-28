صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو اماموں پر مقدمات

  ملتان
لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو اماموں پر مقدمات

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ساہوکا پولیس نے دو مساجد کے امام قاری محمد عاشق اور قاری مزمل کے خلاف لاآڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کر لئے ۔ دینی حلقوں کا کہنا ہے کہ قانون پر یکساں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔۔۔

 ان کا مؤقف ہے کہ مساجد پر کارروائی کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف دیوان صاحب جملیرا میں ٹریکٹروں اور رکشوں پر فحش گانے بجائے جا رہے ہیں اور سبزی و پھل کی ریڑھیو ں پر بھی بلند آواز میں سپیکر چل رہے ہیں لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قانون سب کیلئے برابر ہونا چاہیے اور مساجد کیساتھ ساتھ دیگر خلاف ورزیوں پر بھی کارروائی کی جائے ۔

 

