عثمان عبداللہ سی او میونسپل کمیٹی کوٹ ادو تعینات

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )میونسپل کمیٹی کوٹ ادو میں تعینات میونسپل آفیسر ریگولیشن عثمان عبداللہ کو بطور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹ ادو تعینات کردیا گیا ہے جسے سماجی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا۔۔۔

 محدود وسائل اور زیادہ اخراجات کیوجہ سے بلدیہ ملازمین اور پینشنرز کو بروقت ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ نئے چیف آفیسر عثمان عبداللہ کا کہنا تھا کہ ذرائع آمدن پر مکمل فوکس رکھا جائیگا ،سفید پوش اور غیر حاضر ملازمین کو ڈیوٹی کا پابند بنایا جائیگا ،شکایت کی صورت میں محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

