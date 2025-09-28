صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں :ناقص تعمیر شدہ پلی ٹوٹنے سے ٹریفک متاثر

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا)ہیوی ٹریفک کے تیز بہاؤ کے باعث ٹھٹھہ صادق آباد روڈ پر پیارا پلی ٹوٹ کر اندر دھنس گئی جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ پل کی خستہ حالی پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔

 ملتان‘وہاڑی‘دہلی روڈ کی تعمیر کے باعث ہیوی ٹریفک کو متبادل راستے کے طور پر ٹھٹھہ صادق آباد پل 14روڈ پر منتقل کیا گیا۔ بھاری ٹریفک کے مسلسل دباؤ اور ناقص میٹریل کے استعمال کے باعث پٹرول پمپ کے سامنے تعمیر شدہ پلی درمیان سے بیٹھ گئی۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹوٹی پلی کے باعث نہ صرف ٹریفک متاثر ہے بلکہ کسی بڑے حادثے کا خدشہ بھی پیدا ہوگیا ہے ۔ چک نمبر 139قبرستان کے سامنے سڑک کا پشتہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔احتجاجی مظاہرے میں بشیر احمد، صفدر علی، ارشد خان، محمد علی، بشارت علی، صفدر حسین اور محمد ندیم سمیت دیگر شہری شریک ہوئے ۔

 

