جمعیت القریش کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار) مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی کے بانی چیئرمین وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ میلسی میں جمعیت القریش کا قیام خوش آئند اقدام ہے ، یہ جماعت شہر کے محنت کشوں کی حقیقی ترجمان ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر ان کے شانہ بشانہ چلیں گے ۔ وہ جمعیت القریش میلسی کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لینے کے بعد تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے ۔وسیم احمد شیخ نے کہا کہ حقوق کے حصول کیلئے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے ، تاجر برادری متحد ہوکر محنت کشوں کی معاونت کرے گی۔ تقریب سے صدر انجمن تاجران میلسی سید شیراز حسین کاظمی ایڈووکیٹ، صدر پریس کلب عزیز اللہ شاہ طاہر، شیخ محمد انیس، محمد عدنان بھولا، شیخ محمد صابر، جمعیت القریش کے صدر شیخ سلمان خالق اور جنرل سیکرٹری شیخ عزیز الرحمن سونا نے بھی خطاب کیا۔

 

