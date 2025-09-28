وفاق اور صوبہ ملکر سیلاب متاثرین کی بحالی یقینی بنائیں‘نوابزادہ افتخار احمد
مونڈکا (نامہ نگار) ایم این اے و سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی یقینی بنائیں۔۔۔
تباہ حال انفراسٹرکچر خصوصاً زراعت اور اریگیشن کی بحالی سے 50فیصد مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ سابق تحصیل ناظم نوابزادہ اسرار احمد خان اور نوابزادہ ابرار احمد خان کے ہمراہ بابائے جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان کی برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ حالیہ سیلاب میں مظفرگڑھ، خانگڑھ اور علی پور کے تقریباً 182مواضعات متاثر ہوئے ، 12322گھر مکمل تباہ اور 29254کو جزوی نقصان پہنچا۔