صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق اور صوبہ ملکر سیلاب متاثرین کی بحالی یقینی بنائیں‘نوابزادہ افتخار احمد

  • ملتان
وفاق اور صوبہ ملکر سیلاب متاثرین کی بحالی یقینی بنائیں‘نوابزادہ افتخار احمد

مونڈکا (نامہ نگار) ایم این اے و سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی یقینی بنائیں۔۔۔

 تباہ حال انفراسٹرکچر خصوصاً زراعت اور اریگیشن کی بحالی سے 50فیصد مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ سابق تحصیل ناظم نوابزادہ اسرار احمد خان اور نوابزادہ ابرار احمد خان کے ہمراہ بابائے جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان کی برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ حالیہ سیلاب میں مظفرگڑھ، خانگڑھ اور علی پور کے تقریباً 182مواضعات متاثر ہوئے ، 12322گھر مکمل تباہ اور 29254کو جزوی نقصان پہنچا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل