فضل پارک میں خواتین کیلئے علیحدہ تفریحی بلاک مختص
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ضلعی انتظا میہ نے خواتین کو معیاری تفریحی سہولیات فراہم کرنے کیلئے فضل پارک میں 2ایکڑ رقبہ مختص کر دیا۔پلے لینڈ، واکنگ ٹریکس، کینٹین اور چار دیواری سمیت جدید سہولتوں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔۔۔
جبکہ الیکٹرانک موٹر گیمز، ہٹس اور بوٹنگ ایریا بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ سیہڑ کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر زین علی نے بتایا کہ یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ لینڈ اسکیپنگ جلد مکمل کی جائے تاکہ شہریوں کو بروقت سہولت مل سکے ۔ انہوں نے کہا کہ جھیل کے فعال ہوتے ہی لیڈیز پارک کو اس کیساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔