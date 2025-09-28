صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی:میپکوکا نادہندگان کیخلاف آپریشن، کنکشنز منقطع

  • ملتان
میلسی:میپکوکا نادہندگان کیخلاف آپریشن، کنکشنز منقطع

میلسی (نامہ نگار) میپکو ڈویژن میلسی کے ریکوری اسٹاف نے بجلی بلوں کی عدم ادائیگی پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹیوب ویلز کے ٹرانسفارمرز اتار لیے اور متعدد مقامات پر جمپر کاٹ کر بجلی منقطع کر دی۔۔۔

 کارروائی میں میلسی فرسٹ سب ڈویژن کے لائن سپرنٹنڈنٹ چودھری اشتیاق احمد، سیکنڈ سب ڈویژن، سردار پور جھنڈیر اور ٹبہ سلطان پور کے ریکوری سٹاف نے حصہ لیا۔ بلوں کی ادائیگی نہ کرنے والے صارفین کی بڑی تعداد کے کنکشن منقطع کر دیے گئے ۔ ایکسین میپکو میلسی فیاض حسین کھوکھر نے کہا کہ نادہندگان سے ریکوری نہ ہونے پر متعلقہ سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی ہر صارف کی ذمہ داری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل