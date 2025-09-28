میلسی:میپکوکا نادہندگان کیخلاف آپریشن، کنکشنز منقطع
میلسی (نامہ نگار) میپکو ڈویژن میلسی کے ریکوری اسٹاف نے بجلی بلوں کی عدم ادائیگی پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹیوب ویلز کے ٹرانسفارمرز اتار لیے اور متعدد مقامات پر جمپر کاٹ کر بجلی منقطع کر دی۔۔۔
کارروائی میں میلسی فرسٹ سب ڈویژن کے لائن سپرنٹنڈنٹ چودھری اشتیاق احمد، سیکنڈ سب ڈویژن، سردار پور جھنڈیر اور ٹبہ سلطان پور کے ریکوری سٹاف نے حصہ لیا۔ بلوں کی ادائیگی نہ کرنے والے صارفین کی بڑی تعداد کے کنکشن منقطع کر دیے گئے ۔ ایکسین میپکو میلسی فیاض حسین کھوکھر نے کہا کہ نادہندگان سے ریکوری نہ ہونے پر متعلقہ سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی ہر صارف کی ذمہ داری ہے ۔