چک 168دس آر ، سیوریج ڈسپوزل منصوبہ آخری مرحلے میں
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو سیوریج مسائل سے نجات دلانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے چک 168دس آر میں سیوریج ڈسپوزل کا میگا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔۔۔
منصوبے کا 80فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ سیہڑ نے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈسپوزل ورکس پر مشینری کی تنصیب جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبہ ہر صورت آئندہ ماہ تک مکمل کر کے فعال کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ نکاسی آب کا نظام بہتر بنانا اور بارشوں میں پانی کھڑا ہونے سے بچاؤ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ منصوبہ مکمل ہونے پر شہریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا۔