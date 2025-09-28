صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 168دس آر ، سیوریج ڈسپوزل منصوبہ آخری مرحلے میں

  • ملتان
چک 168دس آر ، سیوریج ڈسپوزل منصوبہ آخری مرحلے میں

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو سیوریج مسائل سے نجات دلانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے چک 168دس آر میں سیوریج ڈسپوزل کا میگا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔۔۔

منصوبے کا 80فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ سیہڑ نے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈسپوزل ورکس پر مشینری کی تنصیب جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبہ ہر صورت آئندہ ماہ تک مکمل کر کے فعال کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ نکاسی آب کا نظام بہتر بنانا اور بارشوں میں پانی کھڑا ہونے سے بچاؤ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ منصوبہ مکمل ہونے پر شہریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا

ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ

سب انسپکٹر کرپشن پر ڈس مس ڈی پی او خوشاب کا واضح پیغام

ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو

کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ

خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل