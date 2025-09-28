تیز رفتار کوسٹر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ملتان روڈ پر تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جسکے نتیجے میں 50 سالہ ثناء اللہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ حادثہ مرضی پورہ گلی نمبر ایک کے قریب پیش آیا۔۔۔
عینی شاہدین کے مطابق حادثہ کوسٹر کی شدید تیز رفتاری کے باعث ہوا۔ واقعے کے بعدلوگ روڈ پر جمع ہوگئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے لی اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ورثاکے حوالے کر دی۔ شہریوں نے کہا ہے کہ تیز رفتاری حادثات کی بڑی وجہ ہے جس پر قابو پانے کیلئے ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کروایا جائے ۔