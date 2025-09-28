صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ غیر قانونی شکار پر مقدمہ درج

  • ملتان
وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ غیر قانونی شکار پر مقدمہ درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)وائلڈ لائف ٹیم پر مزاحمت اور غیر قانونی شکار کے الزام میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

وائلڈ لائف انسپکٹر ہارون رشید بمعہ عملہ گشت پر موضع کھر غربی پہنچے تو بٹیر کے غیر قانونی شکار کی کارروائی ہورہی تھی۔ ملزم الیکٹرانک ڈیوائس، سپیکر اور جالی کے ذریعے شکار کر رہے تھے ۔ اس دوران دو افراد کلہاڑی اور سوٹے کے ساتھ موقع پر آگئے ، ٹیم سے ہاتھا پائی کی، دھکے دیے اور سامان چھین کر فرار ہوگئے ۔ ٹیم نے ریکارڈنگ ڈیوائس، سپیکر اور جال اپنی تحویل میں لے لیے ۔ بعدازاں ملزموں کی شناخت غلام اکبر اور غلام اصغر کے طور پر ہوئی۔

