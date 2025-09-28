صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ماں اور دو بیٹیاں اسلحہ کے زور پر اغوا

  • ملتان
وہاڑی میں ماں اور دو بیٹیاں اسلحہ کے زور پر اغوا

وہاڑی (خبر نگار) نواحی چک 55 ڈبلیو بی میں اسلحہ بردار افراد ماں اور دو بیٹیوں کو قیمتی سامان سمیت اغواء کرکے فرار ہوگئے ۔ محمد صدیق شیخ نے تھانہ صدر پولیس کو بتایا کہ وہ دوائی لینے گیا ہوا تھا۔۔۔

 کہ مشتاق کالی اور محمد نذیر سمیت چار افراد موٹر سائیکل پر اس کے گھر داخل ہوئے ۔ ملزمان نے بیوی روبینہ بی بی اور بیٹیوں آمنہ و ریحانہ کو اغواء کر لیا۔ جاتے ہوئے آدھے تولے کے کانٹے اور چاندی کی چوڑیاں بھی ساتھ لے گئے ۔ واقعے کے عینی شاہدین محمد یار اور محمد اعجاز نے پولیس کو بیان دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل