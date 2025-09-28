وہاڑی میں ماں اور دو بیٹیاں اسلحہ کے زور پر اغوا
وہاڑی (خبر نگار) نواحی چک 55 ڈبلیو بی میں اسلحہ بردار افراد ماں اور دو بیٹیوں کو قیمتی سامان سمیت اغواء کرکے فرار ہوگئے ۔ محمد صدیق شیخ نے تھانہ صدر پولیس کو بتایا کہ وہ دوائی لینے گیا ہوا تھا۔۔۔
کہ مشتاق کالی اور محمد نذیر سمیت چار افراد موٹر سائیکل پر اس کے گھر داخل ہوئے ۔ ملزمان نے بیوی روبینہ بی بی اور بیٹیوں آمنہ و ریحانہ کو اغواء کر لیا۔ جاتے ہوئے آدھے تولے کے کانٹے اور چاندی کی چوڑیاں بھی ساتھ لے گئے ۔ واقعے کے عینی شاہدین محمد یار اور محمد اعجاز نے پولیس کو بیان دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔