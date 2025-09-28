ساہوکا کے مشہور قتل کیس میں تمام ملزم باعزت بری
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) بوریوالا کی عدالت نے ساہوکا کے مشہور قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج بوریوالا جناب سجاد افضل نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کی جانب سے ملزموں کیخلاف کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔۔۔
عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزموں کو باعزت بری کر دیا۔ 9نومبر 2022کو قصبہ دیوان صاحب میں جھگڑے کے دوران محمد صدیق چاولیانہ قتل ہوگیا تھاجس پر پیر علی نواب چاولیانہ سمیت متعدد افراد کیخلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ملزموں کی جانب سے معروف قانون دان سردار ساجد احمد ڈوگر ایڈووکیٹ اور سردار محمد عاصم ڈوگر ایڈووکیٹ نے دلائل دئیے ۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزموں کیخلاف کوئی قابلِ اعتبار شہادت پیش نہیں کر سکا، اس لیے انہیں بری کیا جاتا ہے ۔ فیصلے کے بعد عدالت میں موجود افراد نے سکھ کا سانس لیا۔