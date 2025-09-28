صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،زین قریشی

  • ملتان
سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،زین قریشی

ملتان (لیڈی رپورٹر)ممبر قومی اسمبلی مخدوم زین حسین قریشی نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ این اے 148 کے موضع بکھری اور پل مظفرآباد میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔۔۔

اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے ، ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف این اے 148اور ان کی ٹیم کی سیلاب زدگان کے لئے کی گئی خدمات کو سراہا۔مخدوم زین قریشی نے مزید کہا کہ متاثرین کی بحالی کے لئے حکومت کو فوری طور پر جامع منصوبہ بندی کرنی چاہئے اور امدادی کاموں میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا

ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ

سب انسپکٹر کرپشن پر ڈس مس ڈی پی او خوشاب کا واضح پیغام

ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو

کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ

خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل