سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،زین قریشی
ملتان (لیڈی رپورٹر)ممبر قومی اسمبلی مخدوم زین حسین قریشی نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ این اے 148 کے موضع بکھری اور پل مظفرآباد میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔۔۔
اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے ، ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف این اے 148اور ان کی ٹیم کی سیلاب زدگان کے لئے کی گئی خدمات کو سراہا۔مخدوم زین قریشی نے مزید کہا کہ متاثرین کی بحالی کے لئے حکومت کو فوری طور پر جامع منصوبہ بندی کرنی چاہئے اور امدادی کاموں میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف مل سکے ۔