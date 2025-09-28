اساتذہ کی جدید تربیت، تعلیمی معیار بلند کرنے کیلئے اقدمات جاری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ممبر صوبائی اسمبلی و چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی ایجوکیشن پنجاب ملک نوشیر انجم لنگڑیال نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب تعلیمی نظام کی بہتری کیلئے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے تاکہ سکولوں میں معیار بہتر بنایا جا سکے اور طلبہ کو جدید علوم سے روشناس کرایا جائے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کیلئے جدید تدریسی طریقوں اور عالمی معیار کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا۔ اس مقصد کیلئے اساتذہ کی جدید خطوط پر ٹریننگ ناگزیر ہے ۔انہوں نے یہ بات برٹش کونسل، ایف سی ڈی او، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے باہمی تعاون سے جاری ’’علم پیکٹ پراجیکٹ‘‘کے تحت خواتین اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری شازیہ انور، ڈسٹرکٹ ٹیم لیڈ این آر ایس پی فارینہ فیاض اور فادیہ امین بھی موجود تھیں۔ایم پی اے نوشیر لنگڑیال نے کہا کہ اساتذہ کو چاہیے کہ ٹریننگز میں بھرپور شرکت کریں تاکہ جدید تدریسی مہارتیں سیکھ کر بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت ممکن بنائی جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹریننگ اساتذہ کی صلاحیتوں میں اضافے کیلئے بہترین اقدام ہے ۔ڈسٹرکٹ ٹیم لیڈ فارینہ فیاض نے بتایا کہ ’’علم پیکٹ پراجیکٹ‘‘ کے تحت ضلع وہاڑی کے 29سکولوں کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں ارلی چائلڈ ایجوکیشن، طلبہ کا داخلہ، ڈراپ ریٹ میں کمی، ٹیچر ٹریننگ اور سکول مینجمنٹ کونسل کی فعالیت پر کام جاری ہے ۔ ورکشاپ میں ماسٹر ٹرینرز کرن اشفاق اور شفیق فریدی نے خواتین اساتذہ کو عملی تربیت فراہم کی۔