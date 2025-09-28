رانا محمد اقبال کی خورشید برادران سے اہم سیاسی ملاقات
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے میاں ثاقب خورشید ایم پی اے اور میاں آصف خورشید سابق ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی سے ڈیفنس ویو بلاک میں ملاقات کی۔۔۔
ملاقات میں ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔شرکاء نے کہا کہ مسلم لیگ ن مشکل حالات کے باوجود عوامی خدمت کے جذبے سے کام کر رہی ہے اور سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالہ تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ملاقات میں ملک نوشیر لنگڑیال ایم پی اے ، میاں نیرب خورشید ایڈووکیٹ، چودھری سعید اختر، چودھری محمد حفیظ، ڈاکٹر زین خورشید اور دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔رانا محمد اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ ن واحد جماعت ہے جو ملک کو درپیش معاشی و سیاسی چیلنجز سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ عوامی رابطہ مہم تیز کریں تاکہ پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں کو ہر گھر تک پہنچایا جا سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز عوامی خدمت کے لیے براہ راست میدان میں ہیں جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔