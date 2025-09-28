صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبات کامیابی کیلئے سیرت نبوی ؐ پر عمل کریں،عذرابتول

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے زینب ہال میں ہاسٹل انتظامیہ کے زیر اہتمام محفل میلاد النبی ؐ منعقد ہوئی، جس میں طالبات کی بڑی تعداد نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔۔۔

 تقریب کے انتظامات وارڈن پروفیسر ڈاکٹر عذرا بتول، ڈاکٹر رقیہ صفدر باجوہ اور ہاسٹل سٹاف نے سرانجام دیئے ۔ تقریب کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عذرا بتول تھیں، جنہوں نے سیرت النبی ؐ پر روشنی ڈالی اور طالبات کو تعلیماتِ نبوی ؐ پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی روحانی محافل  طالبات کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھتی ہیں۔

 

