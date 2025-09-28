حکومتی جائزہ کمیٹیاں کاغذوں تک محدود ،ڈاکٹر روبینہ اختر
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور حلقہ این اے 148 کی امیدوار ڈاکٹر روبینہ اختر نے سیلابی پانی کے واپس جانے کے بعد قاسم بیلا بستی، محمد پور گھوٹا اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔
انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی ۔متاثرین نے بتایا کہ گھروں کو واپسی کا عمل شروع ہوگیا ہے مگر تباہی کے نشانات تاحال باقی ہیں۔ مکانات، مال مویشی، آم کے باغات اور فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس سے کسان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے نقصانات کے جائزے کے لئے کمیٹیوں کا اعلان خوش آئند ہے مگر معاملہ صرف اعلانات تک محدود نہیں رہنا چاہئے ۔ انہوں نے زور دیا کہ اب گندم کی فصل کی بوائی اور پودے لگانے کا وقت ہے ، اس لئے کسانوں کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ مزید معاشی بدحالی سے بچ سکیں۔ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو عملی اور فوری ریلیف دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ اگر حکومت نے کسانوں کی فریاد نہ سنی تو وہ احتجاج پر مجبور ہوجائیں گے ۔ ڈاکٹر روبینہ اختر نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کے نقصان کا فوری ازالہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور ملکی معیشت کو سہارا دے سکیں۔