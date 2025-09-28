ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری‘ شہریوں کے مسائل حل
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک متحرک ہو گئے۔۔۔
انہوں نے دفتر میں کھلی کچہری لگائی جس میں شہریوں نے مختلف شکایات پیش کیں۔ ڈی پی او نے شکایات غور سے سنیں اور موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو تحریری و ٹیلی فونک احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسائل کے حل میں تاخیر یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور مقررہ وقت کے اندر رپورٹ پیش کی جائے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شہری بلاخوف و خطر اپنے مسائل پیش کرے ، انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ پولیس فورس کا مقصد عوام کی خدمت ہے ، میرٹ پر فیصلے ہی حقیقی انصاف کی ضمانت ہیں۔ عوامی حلقوں نے کھلی کچہری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہریوں کا اعتماد پولیس پر مزید بڑھ رہا ہے ۔