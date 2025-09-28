صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری‘ شہریوں کے مسائل حل

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری‘ شہریوں کے مسائل حل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک متحرک ہو گئے۔۔۔

انہوں نے دفتر میں کھلی کچہری لگائی جس میں شہریوں نے مختلف شکایات پیش کیں۔ ڈی پی او نے شکایات غور سے سنیں اور موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو تحریری و ٹیلی فونک احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسائل کے حل میں تاخیر یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور مقررہ وقت کے اندر رپورٹ پیش کی جائے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شہری بلاخوف و خطر اپنے مسائل پیش کرے ، انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ پولیس فورس کا مقصد عوام کی خدمت ہے ، میرٹ پر فیصلے ہی حقیقی انصاف کی ضمانت ہیں۔ عوامی حلقوں نے کھلی کچہری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہریوں کا اعتماد پولیس پر مزید بڑھ رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل