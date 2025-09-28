صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں دوسری انٹرنیشنل فزیکل تھراپی کانفرنس کا انعقاد

  • ملتان
وہاڑی میں دوسری انٹرنیشنل فزیکل تھراپی کانفرنس کا انعقاد

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)پاکستان سوسائٹی فار فزیکل تھراپی کے زیر اہتمام دوسری انٹرنیشنل فزیکل تھراپی کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں ماہرینِ صحت، فزیکل تھراپسٹ، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔۔۔

تقریب کے میزبان ڈاکٹر اسماعیل نفیس نے کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز نے کہا کہ صحت مند اور فعال زندگی کیلئے باقاعدہ حرکت ضروری ہے ۔ ڈاکٹر سلمان رانا نے کہا کہ فزیکل تھراپی بڑھاپے میں جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی کمزوری کو کم کرنے میں مددگار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ورزش اور تھراپی سے نہ صرف چلنے پھرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ ذہنی تناؤ بھی کم ہوتا ہے ۔ڈاکٹر روغینہ اور ڈاکٹر راؤ منور نے کہا کہ بزرگ افراد کیلئے فزیکل ایکٹیویٹی سماجی تعلقات کو بھی فروغ دیتی ہے اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنائے رکھتی ہے ۔ کانفرنس کے آخر میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ فزیکل تھراپی کے پیغام کو عام کیا جائے گا تاکہ بزرگوں کو صحت مند بڑھاپے کیلئے عملی رہنمائی فراہم کی جا سکے ۔

 

