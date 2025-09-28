ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ریلوے کے درمیان صفائی معاہدہ طے
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پاکستان ریلوے کے مابین ملتان ریلوے سٹیشن کی صفائی کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر نے اچانک ریلوے سٹیشن کا دورہ کیا۔۔۔
جہاں انہوں نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران ناقص صفائی دیکھ کر سی ای او نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پراجیکٹ انچارج اور سپروائزر کو معطل کر دیا۔ انہوں نے صفائی عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ مسافروں کو مثالی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔اس موقع پر ڈویژنل آپریشن ہیڈ انوارالحق اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دیگر حکام بھی موجود تھے ۔