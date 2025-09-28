صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
انسداد پولیو مہم،وہاڑی میں 6 لاکھ سے زائد بچے ہدف

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مائیکرو پلان، ٹیموں کی تربیت اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ 13تا 16اکتوبر مہم کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا جائے ۔ مہم کے دوران پانچ سال تک کے 6لاکھ 41ہزار 220 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائینگے جبکہ وٹامن اے کے کیپسول بھی دیئے جائینگے ۔ڈاکٹر فہد وحید نے بتایا کہ 5ہزار 130افراد ڈیوٹی سرانجام دینگے جن میں 89یوسی ایم اوز، 402 ایریا انچارجز اور 4352موبائل ٹیمیں شامل ہیں۔109فکسڈ پوائنٹس اور 178داخلی و خارجی راستوں پر ٹیمیں تعینات ہونگی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو سے بچوں کو بچانا قومی فریضہ ہے اور ہر قیمت پر اس مہم کو کامیاب بنانا ہوگا۔

 

