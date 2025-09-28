سیلاب:میرٹ بیسڈ سکالر شپ میں توسیع
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب کے سیلاب زدگان طلبا وطالبات کی سہولت کے لئے وزیر اعلیٰ میرٹ بیسڈ سکالر شپ کے تاریخ میں توسیع کردی گئی تفصیل کے مطابق جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سکالر شپ کے تاریخوں میں توسیع کردی گئی ہے۔۔۔۔
مراسلے کے مطابق حکومت نے میرٹ پر مبنی سکالرشپ پروگرام میں درخواست دینے کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے نئی تاریخ 26اکتوبر 2025مقرر کر دی ہے ۔یہ فیصلہ حالیہ سیلاب کے ردعمل میں کیا گیا جس نے صوبے کے متعدد اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر کر دی ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق، سکالرشپ پروگرام کا مقصد والدین پر مالی بوجھ کو کم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستحق طلبہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔اس اقدام کا مقصد قدرتی آفات کے دوران تعلیمی عمل کی حفاظت کرنا ہے ، جس سے ہونہار طلباء کو معاشی یا ماحولیاتی چیلنجوں کے باوجود اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملتی ہے ۔ہونہار سکالرشپ پروگرام کے تحت پنجاب حکومت نے انڈر گریجویٹ طلباء کے لئے تقریباً 30,000 وظائف کا اعلان کیا ہے ۔یہ وظائف پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مکمل ٹیوشن فیس کا احاطہ کرتے ہیں۔ محدود آمدنی والے خاندانوں کے طلباء، خاص طور پر سیلاب سے متاثر ہونے والے ، درخواست دینے کیلئے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ۔