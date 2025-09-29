ایم این ایس زرعی یونیورسٹی اور اکوڑہ سیڈز میں تعاون پر اتفاق
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں اکوڑہ سیڈز کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد صدیق نے دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر ORICپروفیسر ڈاکٹر مبشر مہدی، محمد رفیق فاروقی، ڈاکٹر ابو بکر صدیق سمیت ڈاکٹر بابر فرید اور ڈاکٹر نبیل اکرام بھی موجود تھے ۔
ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں اکوڑہ سیڈز کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد صدیق نے دورہ کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر ORICپروفیسر ڈاکٹر مبشر مہدی، محمد رفیق فاروقی، ڈاکٹر ابو بکر صدیق سمیت ڈاکٹر بابر فرید اور ڈاکٹر نبیل اکرام بھی موجود تھے ۔