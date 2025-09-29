صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہاولپور روڈ پر شہزور اور ٹریلر میں تصادم،1شخص جاں بحق

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)بہاولپور روڈ اڈا 5فیض کے قریب شہزور ڈالہ اور 22 ویلر ٹریلر میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ تین افراد زخمی ہوگئے۔۔۔

اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش بھی ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ شہزور ڈالہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت 40 سالہ محمد صابر جبکہ زخمیوں کی شناخت شفیق احمد، حضور بخش اور محمد یاسین کے ناموں سے ہوئی ہے ۔

 

